Nuovi sviluppi sulla gara tra Juventus e Napoli di domani. Il club bianconero fa sapere infatti, tramite una nota ufficiale, che si presenterà in campo per la partita: “Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”, scrive la Juventus sul suo sito ufficiale.