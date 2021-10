UFFICIALE – La Lega Serie A sbarca sulla piattaforma Helo: i dettagli

Il comunicato della Lega Serie A, che ha annunciato il lancio del proprio account ufficiale su HELO, piattaforma del network Bytedance.

Con la creazione dell’account HELO, Lega Serie A punta a proseguire nel percorso di crescita e popolarità in Indonesia, dove da sempre la Serie A e i suoi campioni riscuotono un grande successo, e a raggiungere un sempre maggior numero di tifosi nel mondo, come dimostrano gli account in lingua italiana, inglese, spagnola, araba, cinese e indonesiana già presenti su diverse piattaforme.