Tudor ha rassegnato le dimissioni e non è più l'allenatore della Lazio: il club biancoceleste lo ha annunciato

Il club biancoceleste ha diramato un comunicato ufficiale per confermarlo: "La S.S. Lazio comunica che, in data odierna, Igor Tudor ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali"