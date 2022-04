UFFICIALE – Liverpool, Klopp rinnova fino al 2026. Il tecnico: “Sono felice”

Il tecnico e il club inglese avanti insieme fino al 2026

Adesso è ufficiale: Jürgen Klopp ha rinnovato il suo contratto col Liverpool fino al 2026. Il precedente accordo con il tecnico aveva scadenza nel 2024. Di seguito le parole del tedesco ai canali ufficiali del club: "Ci sono così tante parole che potrei usare per descrivere come mi sento riguardo a questa notizia... felice, privilegiato ed eccitato sarebbe un inizio. Come ogni relazione sana, deve sempre essere una strada a doppio senso; dovete essere giusti l'uno per l'altro. La sensazione che fossimo assolutamente giusti l'uno per l'altro è ciò che mi ha portato qui in primo luogo ed è per questo che mi sono esteso in precedenza".