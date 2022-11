UFFICIALE – Manchester United, avviati procedimenti contro Ronaldo: la nota

Questa mattina il Manchester United ha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo

"Questa mattina il Manchester United ha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione". Con questo comunicato ufficiale, il Manchester United ha comunicato la propria reazione all'intervista rilasciata dal portoghese che ha fatto il giro del mondo.