Il 5 dicembre prenderà ufficialmente forma il Mondiale per Club: andrà in scena infatti dopodomani il sorteggio dei gironi della prima edizione della nuova competizione FIFA. Intanto, però, l'organo calcistico mondiale ha reso note le quattro fasce in vista dell'estrazione: ognuna è composta da otto squadre ed è stata costruita con diversi principi chiave per garantire l’equilibrio competitivo e la diversità geografica durante tutta la fase a gironi e, a seconda dei risultati sportivi, fino alla fase a eliminazione diretta.