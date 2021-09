Ex Inter, UFFICIALE: Nagatomo torna a casa, c’è la firma con l’FC Tokyo

L'esperto difensore giapponese, 210 presenze con la maglia nerazzurra, torna nel club nel quale è cresciuto

Yuto Nagatomo torna a casa: il difensore giapponese, 210 presenze in 7 anni con la maglia dell'Inter, ha firmato fino al gennaio 2023 con l'FC Tokyo, club nel quale è cresciuto e con cui ha mosso i primi passi nel professionismo. Termina dunque dopo 11 anni la sua esperienza in Europa, dove ha indossato le maglie di Cesena, Inter, Galatasaray e Marsiglia: l'annuncio del suo ritorno in Giappone è arrivato oggi, giorno del suo trentacinquesimo compleanno.