Inter, UFFICIALE: Ntube ceduto a titolo definitivo all’Albinoleffe

Operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha ceduto Michael Ntube all'Albinoleffe a titolo definitivo. Per il difensore classe 2001, reduce da una stagione in prestito alla Pro Sesto, contratto fino al 30 giugno 2023. Questo il comunicato ufficiale del club orobico: