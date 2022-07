Inter, UFFICIALE: Nunziatini in prestito al San Donato Tavarnelle

Francesco Nunziatini torna in Toscana: il centrocampista dell'Inter, cresciuto nel Livorno e campione d'Italia Primavera con i nerazzurri pochi mesi fa, nella prossima stagione giocherà in prestito nel San Donato Tavarnelle. Questo il comunicato del club toscano, neo promosso in Serie C: "Il San Donato Tavarnelle comunica di aver acquisito temporaneamente le prestazioni del centrocampista di proprietà dell'Inter, Francesco Nunziatini, classe 2003. Il giocatore, ora nerazzurro, proviene dal Livorno, squadra con la quale ha esordito nel campionato di serie B".