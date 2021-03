UFFICIALE – Primavera Tim Cup, cambia la sede di Inter-Lazio

L'annuncio è arrivato in questi minuti ed è stato dato dalla Lega Serie A

Inter-Lazio, quarto di finale della Primavera Tim Cup, cambia sede. La gara, in programma il prossimo 17 marzo, non si disputerà allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, ma al Suning Youth Development Center. A comunicarlo è stata la Lega con un comunicato apparso in questi minuti.