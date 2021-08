UFFICIALE – Real Madrid, preso Camavinga fino al 2027: il comunicato

Real Madrid C.F. e Stade Rennais F.C. hanno concordato il trasferimento del giocatore Eduardo Camavinga

Colpo di mercato per i rivali dell'Inter in Champions League. Il Real Madrid ha infatti ufficializzato poco fa l'acquisto di Eduardo Camavinga, talentuoso centrocampista classe 2002: "Real Madrid C.F. e Stade Rennais F.C. hanno concordato il trasferimento del giocatore Eduardo Camavinga, che sarà legato al club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2027", si legge sul sito ufficiale delle Merengues.