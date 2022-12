UFFICIALE – Verratti rinnova col Psg fino al 2026: “È un immenso orgoglio”

Il contratto del trentenne azzurro era in scadenza nel 2024 ma ora la permanenza a Parigi. Cominciata dieci anni fa, è prolungata di altri due anni. Verratti, che è in campo per la sua 399/a partita col Psg, dovrebbe quindi battere il record di partite giocate con il club, detenuto da Jean-Marc Pilorget, con 435. "È un immenso orgoglio prolungare il mio contratto. Era ovvio per me che la mia storia avrebbe continuato a essere scritta qui", afferma Verratti in una dichiarazione pubblicata sul sito del club.