UFFICIALE – Rottura del crociato per Cabal: il comunicato della Juventus

È arrivato l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Juan Cabal dopo l'infortunio al ginocchio subito in nazionale. "Nella giornata di oggi il giocatore Juan Cabal è stato sottoposto, presso il J|medical, ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro . Cabal nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico", si legge.

Stagione terminata per Cabal, che starà ai box circa 7/8 mesi. La Juve conta di riaverlo a disposizione per la preparazione estiva verso la stagione 2025/26. La scorsa estate, il nome di Cabal era stato accostato anche all'Inter in chiave mercato.