"Se Skriniar è ai margini del Psg (4 presenze e 291’ in tutto) e titolarissimo nella Slovacchia, Hancko è intoccabile tanto nel Feyenoord quanto nella nazionale del ct Francesco Calzona. Gli olandesi valutano l’ex viola una trentina di milioni. Tanti soldi – forse troppi – a gennaio per la Signora. A meno di formule creative. Tra i due club i rapporti sono buoni e si sono rinforzati in estate grazie all’affare Facundo Gonzalez, da Torino a Rotterdam in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Formula che potrebbe tornare di moda per Hancko, da mesi in cima alla lista della spesa per giugno. Anticipare l’investimento avrebbe costi, ma pure benefici", aggiunge il quotidiano.