Inter, UFFICIALE: Rovida ceduto in prestito per una stagione alla Carrarese

Prima avventura tra i professionisti per il portiere classe 2003, che giocherà in Serie C con la formazione toscana

Fabio Alampi

Carrarese calcio 1908 comunica il perfezionamento dell'acquisizione temporanea, dalla società F.c. Internazionale Milano, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wiliam Rovida.

L'estremo difensore classe 2003 rappresenta uno dei più importanti prospetti dell'intero settore giovanile neroazzurro con apparizioni da protgonista nelle categorie Under 17, Under 18 ed in Primavera "1" addirittura con presenze anche nella Youth League nonché con diverse convocazioni con la prima squadra dell'Inter agli ordini di mister Simone Inzaghi.

Il pensiero del portiere circa il suo approdo a Carrara:"La Carrarese è la scelta migliore che potessi fare per blasone della piazza e ambizioni in campionato.

Sono conscio delle mie qualità anche se sono consapevole che la strada è lunga per diventare un profilo di giocatore fatto e finito.

Vengo a Carrara per crescere e dimostrare cercando di mettere a disposizione le mie capacità nell'interpretazione del ruolo. Tra i pali e nelle uscite cerco di dare il meglio di me ma anche con il gioco palla a terra cerca di disimpegnarmi al massimo. Molti stimoli per iniziare al meglio l'esperienza in azzurro ed il salto dal calcio primavera al professionismo non mi preoccupa perché ho avuto la fortuna di allenarmi in prima squadra a Milano con l'Inter e sono perfettamente al corrente di ciò che viene richiesto fuori e dentro dal campo nel mondo dei "grandi ".

(carraresecalcio.it)