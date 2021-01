UFFICIALE – Cile, Vidal e Sanchez salutano Rueda: è il nuovo ct della Colombia

Reinaldo Rueda lascia la nazionale cilena: sarà il nuovo commissario tecnico della Colombia. La Federcalcio dei Cafeteros ha annunciato l’arrivo sulla panchina della selezione colombiana dell’ormai ex allenatore del Cile.

“Il Comitato Esecutivo della Federazione Calcistica Colombiana annuncia che il profe Reinaldo Rueda è, a partire da oggi, il nuovo direttore tecnico della squadra nazionale maschile colombiana – si legge nel comunicato -. Al profe Rueda è stato dato l’incarico di guidare la nostra Nazionale nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, così come la Copa América in Argentina e Colombia del 2021. Auguriamo tanti successi a Reinaldo Rueda e al suo team, convinti che faranno un ottimo lavoro. Infine, la FCF ringrazia la Federcalcio cilena e il suo presidente, Pablo Milad, con i quali c’è stato dialogo e comunicazione in ogni momento”.