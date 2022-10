UFFICIALE – Il Siviglia esonera Lopetegui: fatale la sconfitta contro il Dortmund

Il Siviglia esonera Julen Lopetegui. La decisione del club spagnolo è arrivata subito dopo la sconfitta interna contro il Borussia Dortmund (1-4). "Il Siviglia ha esonerato Julen Lopetegui dall'incarico di allenatore della prima squadra dopo la gara col Borussia Dortmund. Lopetegui chiude una tappa di successo con tre magnifiche stagioni in cui gli obiettivi sono stati più che raggiunti e una quarta stagione in cui, tuttavia, i risultati non sono stati dei migliori, con il Siviglia che ha totalizzato cinque punti su 21 possibili nella Liga".