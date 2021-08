Inter, UFFICIALE: Squizzato ceduto in prestito per una stagione alla Juve Stabia

Un altro giovane in uscita dall’Inter: il club nerazzurro ha ufficializzato la cessione, in prestito per una stagione, di Niccolò Squizato alla Juve Stabia. Questo il comunicato: FC Internazionale Milano comunica il trasferimento del...

Fabio Alampi

Un altro giovane in uscita dall'Inter: il club nerazzurro ha ufficializzato la cessione, in prestito per una stagione, di Niccolò Squizato alla Juve Stabia. Questo il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica il trasferimento del calciatore Niccolò Squizzato alla Juve Stabia: per il centrocampista classe 2002 trasferimento a titolo temporaneo.

(inter.it)