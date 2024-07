Operazione in uscita per il settore giovanile dell'Inter: Edoardo Stante, difensore mancino classe 2007 e fratello di Francesco, altro difensore nerazzurro, è ufficialmente un nuovo calciatore del Monza. Come comunicato dal club brianzolo, la cessione è a titolo definitivo: il ragazzo giocherà con la formazione U18 biancorossa.