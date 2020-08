Inter, UFFICIALE: ceduto a titolo definitivo al Sudtirol il classe ’99 Matteo Rover

Operazione in uscita per l’Inter: il club nerazzurro ha ceduto a titolo definitivo l’attaccante classe ’99 Matteo Rover al Sudtirol, formazione nella quale ha già militato nel corso dell’ultima stagione in prestito.

Questo il comunicato ufficiale del club tirolese:

F.C. Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo per tre anni, quindi fino al 30 giugno 2023 e con opzione per la stagione successiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Rover. L’attaccante veneto, 21 anni, resta in biancorosso dopo la stagione 2019-2020 trascorsa a titolo temporaneo (prestito annuale) dal Football Club Internazionale Milano, caratterizzata da 6 reti e 2 assist nelle 26 apparizioni nel campionato di serie C girone B.

(www.fc-suedtirol.com)