UFFICIALE – Chelsea, esonerato l’allenatore Tuchel: il comunicato

Il Chelsea esonera Thomas Tuchel . Lo ha annunciato il club inglese in una nota, il giorno dopo la sconfitta dei blues contro la Dinamo Zagabria nella prima giornata della fase a gironi di Champions League.

“Il Chelsea Football Club si è separato oggi dall’allenatore Thomas Tuchel”, si legge nella nota del club. “A nome di tutto il Chelsea FC, il Club desidera mettere per iscritto la sua gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per club durante la sua permanenza qui”.