UFFICIALE – Udinese, ecco Pablo Marì: arriva in prestito fino a giugno

Pablo Marí è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il difensore spagnolo arriva in prestito fino al termine della stagione sportiva dall’Arsenal

"Solidità, esperienza internazionale e leadership per la difesa bianconera: Pablo Marí è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il difensore spagnolo arriva in prestito fino al termine della stagione sportiva dall’Arsenal. Giocatore che abbina forza fisica a qualità tecniche e grande abilità nel gioco aereo, tutte caratteristiche preziose che l’hanno portato sui massimi palcoscenici europei". Con questo comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Udinese ha annunciato l'arrivo del centrale spagnolo in prestito fino a giugno dall'Arsenal.