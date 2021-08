UFFICIALE – Varane è un nuovo giocatore del Manchester United

Il Manchester United ha ufficializzato l'arrivo dal Real Madrid del difensore francese

Il Manchester United ha ufficializzato l'arrivo dal Real Madrid del difensore francese Raphael Varane. Il 28enne, che si è legato al club inglese fino al giugno 2025, si è presentato all'Old Trafford per assistere alla prima partita di campionato dei suoi nuovi compagni, contro il Leeds, non essendo riuscito a perfezionare il trasferimento in tempo per poter scendere in campo.