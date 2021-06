Ex Inter, UFFICIALE: Vecchi lascia la panchina del Sudtirol, il comunicato

L'ex tecnico nerazzurro, 4 anni alla guida della Primavera e 5 panchine in Prima Squadra, saluta il club tirolese

Stefano Vecchi non è più l'allenatore del Sudtirol: l'ex tecnico della Primavera dell'Inter (6 trofei in 4 anni e 5 panchine alla guida della Prima Squadra) lascia la società biancorossa dopo due stagioni positive, nelle quali ha sempre centrato i playoff promozione di Serie C. Questo il comunicato ufficiale del club tirolese: