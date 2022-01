UFFICIALE / Watford: il nuovo allenatore è Roy Hodgson

Dopo l'esonero di Ranieri il club inglese ha scelto un altro ex allenatore nerazzurro per la sua panchina

Da un ex allenatore dell'Inter ad un ex allenatore dell'Inter . Il Watford , dopo l'esonero di Ranieri ha trovato il suo nuovo manager. Si tratta di Roy Hodgson. Sarà affiancato nella sua avventura da Ray Lewington, già sulla panchina degli Hornets tra il 2002 e il 2005.

Nel comunicato stampa del club inglese si parla delle esperienze precedenti del tecnico e tra le sue esperienze internazionali viene citato anche il suo lavoro in club del calibro di Malmo, Inter, Copenaghen e Udinese. I due tecnici si sono subito messi al lavoro per preparare la prossima gara di Premier contro il Burnley, in programma il 5 febbraio.