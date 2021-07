Inter, UFFICIALE: Zugaro ceduto in prestito per una stagione alla Virtus Verona

Il terzino sinistro classe 2000, rientrato dal prestito alla Giana Ermino, si trasferisce con la stessa formula al club veronese

Altra operazione in uscita riguardante i giovani per l'Inter: il club nerazzurro ha ceduto in prestito per una stagione alla Virtus Verona (formazione di Serie C) il terzino sinistro Davide Zugaro, classe 2000. Così scrive il club veronese su Instagram: "UFFICIALE. Davide Zugaro è un nuovo calciatore della Virtus Verona. Il difensore esterno sinistro classe 2000, arriva a titolo temporaneo dall'Inter. Zugaro, cresciuto nel settore giovanile del Pescara, lo scorso anno ha militato tra le fila della Giana Erminio collezionando 29 presenze (1 gol). Benvenuto alla Virtus, Davide!"