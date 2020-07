Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari: dal 1′ Nainggolan e Ribery

Dopo il successo in trasferta sul campo del Parma, la Fiorentina di Iachini e Ribery è di scena in casa, al ‘Franchi’. I viola ospitano il Cagliari di Walter Zenga, che vuole riscattare il ko casalingo di misura contro l’Atalanta. Ecco le formazioni ufficiali della sfida, in programma alle 19:30.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Lirola; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Mattiello, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Rog, Nainggolan; Birsa; Joao Pedro, Simeone.