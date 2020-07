Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: Kouamé dal 1′, gioca Berenguer

Fiorentina e Torino arrivano alla sfida del ‘Franchi’, valida per la 34° giornata di Serie A, dopo una vittoria, conquistata rispettivamente contro il Lecce in trasferta e il Genoa. Le due squadre vogliono eliminare definitivamente lo spettro della retrocessione e raggiungere quota 40 punti per festeggiare con quattro turni d’anticipo la salvezza.

Nei viola torna Kouamé dall’inizio in avanti con Ribery, mentre nel Toro Berenguer giocherà alle spalle di Zaza e Belotti.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Lirola; Kouamé, Ribery.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Aina; Berenguer; Zaza, Belotti.