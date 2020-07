Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Spal: dal 1′ Pandev e Pinamonti

Scontro salvezza a Marassi. Alle 17:15, il Genoa di Nicola ospita la Spal di Gigi Di Biagio, ultima in classifica. Il ‘Grifone’ proverà a sorpassare il Lecce, impegnato alle 19:30 a Cagliari. Ultima chiamata per gli estensi, che vogliono lasciare l’ultima posizione e approfittare della sconfitta di ieri del Brescia in casa contro la Roma.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

GENOA (3-4-2-1): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata; Falqué, Pandev; Pinamonti. All. Nicola

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Dabo, Missiroli, Tunjov; Petagna, Floccari. All. Di Biagio