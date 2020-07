Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spal-Udinese: De Paul dal 1′, c’è Petagna

In attesa del posticipo tra Verona e Inter, il 30° turno di Serie A prosegue con la sfida tra Spal e Udinese. In palio punti preziosissimi nella corsa alla salvezza. Gli estensi cercano una vittoria che manca da cinque turni per sorpassare il Brescia e lasciare l’ultimo posto; dall’altra parte i friulani vanno a caccia di un successo che potrebbe essere decisivo per la permanenza nel massimo campionato.

SPAL (4-3-3): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Felipe; Missiroli, Valdifiori, Castro; D’Alessandro, Petagna, Murgia. All. Di Biagio

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, De Maio, Becao; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All. Gotti