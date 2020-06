Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta: confermato Malinovskyi dal 1′

L’Udinese per riscattare la sconfitta di Torino e allontanarsi dalla zona calda, l’Atalanta per proseguire il cammino verso la Champions League e mettere pressione all’Inter. Friulani e orobici si sfidano alla ‘Dacia Arena’ in una gara che mette in palio punti preziosi per le formazioni di Gotti e Gasperini. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

UDINESE (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Walace, Jajalo, Fofana, Sema; Lasagna, Teodorczyk.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Malinovskyi, Gomez; Zapata.