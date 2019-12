In UK – Mourinho, due interisti hanno inciso sull’addio allo United. Scioccato quando…

E’ passato diverso tempo dall’addio allo United di José Mourinho. L’allenatore ormai ha trovato un altro club, il Tottenham, ma a Manchester parlano ancora di lui e dei motivi che hanno portato alla chiusura con i Red Devils. Il Manchester Evening, tra le tante cause della separazione, ci sono soprattutto le questioni di mercato. E due in particolare riguardano anche l’Inter. Il tecnico non ha mai capito perché non gli sono stati presi i giocatori richiesti. Jerome Boateng per esempio. In difesa aveva chiesto giocatori come Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar e Harry Maguire, ma Ed Woodward ha posto un veto su questi giocatori trasmettendo l’ordine ai dirigenti che si occupano di mercato di non comprarli. Mou, spiega lo stesso quotidiano, si è sentito solo e isolato rispetto alla dirigenza. E quello che lo avrebbe colpito di più sarebbe stato il caso Perisic.

Il quotidiano inglese scrive: “ Nel 2017 è rimasto sbalordito dalla gestione della trattativa per il croato. Mourinho aveva parlato direttamente con Perisic e lui stesso gli aveva detto che l’Inter non sarebbe scesa sotto la valutazione di 45 mln di euro e il croato aveva anche promesso che non sarebbe partito per il tour in Cina. Rimase sorpreso quando Perisic fu visto all’aeroporto di Milano. Ed W oodward aveva promesso che avrebbe fatto un’offerta per Perisic a pochi giorni dalla fine del mercato perché avesse uno sconto sul costo del cartellino. Mourinho gli ricordò che in realtà per lui il ritiro era essenziale per i suoi giocatori e che avrebbe voluto Perisic già in pre-season“. Promesse non mantenute, Ivan è rimasto all’Inter ed è diventato essenziale per Spalletti.

(Fonte: Manchester Evening)