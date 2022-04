Ulivieri: “Capello dice modello tedesco? No, dobbiamo essere ibridi. Saremo bravi se…”

Intervenuto a Radio Marte, Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllenatori, ha parlato così dei temi di attualità

"Capello dice che il modello giusto è quello tedesco? No, quando volevamo diventare spagnoli o tedeschi non ci siamo riusciti. Quando si conquista la palla dobbiamo guardare in avanti, la nostra idea è sempre quella di verticalizzare. Però se non si riesce ad andare in avanti allora bisogna diventare spagnoli, palleggiare lentamente. Se non si riesce nemmeno questo bisogna costruire lungo dalla difesa sull'attacco, cioè la giocata tradizionale del calcio inglese antico. Saremo bravi se a seconda del momento saremo italiani, spagnoli o tedeschi. Ci sono tanti giovani allenatori che lo stanno facendo e siamo contenti".