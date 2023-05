Ulivieri: “Euroderby? Il Milan sembra sgonfio. Se penso a 20 giorni fa…”

Renzo Ulivieri, da Bologna per il premio Bulgarelli, ha parlato ai microfoni di TMW verso l’Euroderby di ritorno

Renzo Ulivieri, da Bologna per il premio Bulgarelli, ha parlato ai microfoni di TMW verso l’Euroderby di ritorno: “Se pensiamo a 20 giorni fa quando il Milan buttò fuori il Napoli sembrava un'impresa possibile. Ora il Milan sembra sgonfio. L'Inter era in difficoltà ma perché i due attaccanti non si muovevano, ora che sono tornati l'Inter va bene".