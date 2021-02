Ulivieri: “Inchiesta su Lukaku-Ibra? La Figc probabilmente l’ha aperta perché…”

“La Procura Figc ha aperto una indagine su Ibra-Lukaku? Probabilmente l’apertura dell’indagine deriva anche dal clamore che ha generato la cosa. Prima succedevano cose di questo genere e non si veniva a sapere. Se uno usa i termini che sembra siano stati usati sono cose brutte. E’ impensabile anche quando siamo arrabbiati farlo. Anche a me è capitato di dire delle cose all’arbitro ad esempio ma non in questi termini”. Lo ha detto il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri all’Adnkronos, su quanto avvenuto in campo tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby, con la procura federale che ha aperto una indagine.