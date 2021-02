Ulivieri: “Scudetto, Inter favorita. Può approfittare di avere…”

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è convinto che l'Inter sia la favorita per vincere lo scudetto

Intervistato da Tuttosport, Renzo Ulivieri, ex allenatore e oggi presidente dell'AssoAllenatori, si è detto convinto che l'Inter di Antonio Conte sia la favorita numero uno per vincere lo scudetto. Il motivo? La possibilità di riposare di più tra un impegno e l'altro, vista l'assenza di partite europee:

"L’altro giorno ero da Gasperini e mi diceva che il calendario impone situazioni un po’ al limite. Si gioca una partita in notturna, magari in trasferta, si rientra all’alba perdendo la notte di sonno, così il giorno dopo non ci si può allenare e quello dopo ancora è già la vigilia di una nuova partita. Ovvio che ogni tanto la squadra può essere svuotata, la continuità di rendimento è un problema se fai partita-defaticante-vigilia-partita, non c’è un solo giorno di allenamento vero. Infatti dopo la partita di martedì mi sono convinto che la favorita per lo scudetto è l’Inter: da adesso è senza impegni di qualsiasi tipo e può concentrarsi solo sul campionato, approfittando di settimane libere fra una gara e l’altra".