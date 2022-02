Ulivieri: “Milan la squadra che fa più poesia. Inter e Napoli più pragmatiche”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Renzo Ulivieri ha parlato delle tre squadre che sono in lotta per lo scudetto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Renzo Ulivieri ha parlato delle tre squadre che sono in lotta per lo scudetto, Inter, Milan e Napoli. "Il Milan è la squadra che fa più poesia, mentre l’Inter e il Napoli mi sembrano più pragmatiche. Siccome non sono un mago, però, non so se alla lunga per vincere lo scudetto conti di più la poesia o il pragmatismo".