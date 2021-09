Ulivieri: “Napoli? Con Spalletti cambio di mentalità. Juve in difficoltà? La squadra…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Renzo Ulivieri ha parlato così dell'andamento della Serie A

"Napoli primo da solo? Non me l'aspettavo, 6 vittorie consecutive sono tanta roba anche se no è una sorpresa eccezionale considerando la forza della squadra. Spalletti? Probabilmente ha cambiato un po' di mentalità, a parte dei particolari sul gioco che hanno mostrato cambiamenti. Soprattutto è cambiata la mentalità della squadra e del gruppo, sanno che c'è da lavorare tutti insieme, questo il Napoli lo fa, è squadra sia in fase di possesso che di non possesso. Non subisce molto a oggi e cerca di imporre il suo gioco".