Ulivieri: “Speriamo di andare verso la ripartenza del calcio. Sarà un finale di campionato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Renzo Ulivieri ha parlato della ripartenza della Serie A. Il presidente dell’AssoAllenatori ha espresso la sua posizione:

“Si spera di andare verso la ripartenza, con un protocollo che si adegui alla situazione. Vorremmo ripartire anche con la C, ma il protocollo così com’è non permetterebbe la ripartenza. Iniziare dopo un periodo così lungo e doloroso non sarà semplice. Bisogna resettare la mente e ripartire con gradualità. Le squadre con meno tecnica saranno svantaggiate, c’è anche il problema degli orari. Sarà ovviamente un finale di campionato anomalo”.