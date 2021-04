Ulivieri: “Superlega follia delle big per disperazione. Mi fanno un po’ pena”

Le parole del presidente dell'associazione allenatori sulla bufera che si è scatenata nelle ultime ore nel mondo del calcio

Renzo Ulivieri non le manda a dire sulla Superlega. La linea del presidente dell'associazione allenatori è netta. Queste le parole ai microfoni di TMW: "E' una follia, dettata dalla disperazione di questi club messi insieme. Nel calcio ci sono in gioco sentimenti popolari non solo gli interessi di Juve, Inter, Milan. l'Inter e il Milan sono guidate da proprietà straniere ma la Juve ha un italiano al comando e dovrebbe sapere come funziona nel nostro paese. Evidentemente sono scelte dettate disperazione. Peraltro in un momento come questo in cui si avverte disaffezione in seguito al covid e con tante persone in difficoltà si fanno discorsi di questo genere, da un'ottica ottusa".