Ulivieri: “Tweet Napoli dopo Atalanta-Inter? Non mi garba. Certi discorsi…”

Le considerazioni del presidente dell'associazione arbitri dopo quanto accaduto al triplice fischio del match di Bergamo

Il tweet del Napoli? Non mi garba, bisognerebbe domandare a chi l'ha scritto. A me piacciono le cose più chiare. Scelta che non mi sento di discutere ma che non condividerei. Lasciamo stare certi discorsi, anche perché gli arbitri finora hanno dimostrato grande serietà e sotto questo punto di vista penso si sia tranquilli".