Ulivieri: “VAR a chiamata? Non una buona buona idea. Gli allenatori si calmino”

Le considerazioni del presidente dell'Associazione Italiana Allenatori a proposito del tema di cui si discute in questi giorni

Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato a Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch'io Sport. Questo il suo intervento: "VAR a chiamata? Non penso che sia una buona idea, non ce n'è bisogno e i ritmi si abbasserebbero ancora. Fino all'anno scorso si fischiava di continuo, mentre ora si tende a far correre di più. Per questo qualche contestazione ci può stare, ma il calcio ha bisogno di ritmo e noi allenatori dobbiamo essere più calmi. Dobbiamo cercare di comportarci meglio, lo stiamo facendo ma credo solo che si sia trattata di una annata particolare".