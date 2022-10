Inter, un ultimo step per eliminare il Barça e centrare gli ottavi. Poi testa al campionato

"L’anno scorso Simone Inzaghi fece saltare il tappo dopo dieci infiniti anni: riportò l’Inter nella fase a eliminazione diretta della Champions, anche se poi un sorteggio beffardo, ripetuto due volte, consegnò agli ottavi gli alieni del Liverpool e tanti saluti all’Europa. Allora i nerazzurri si qualificarono proprio alla quinta giornata (doppio Dzeko allo Shakhtar di De Zerbi) e anche oggi contro il modesto Viktoria Plzen il tecnico nerazzurro può ripetersi con la stessa fretta, un turno prima della fine. La differenza, però, è nel livello del gruppo: a differenza del 2021-22, in cui partiva in prima fascia, stavolta Simone ha iniziato i gironi dalla terza e si è ritrovato una parete altissima da scalare", spiega La Gazzetta dello Sport.

"All’Inter, però, manca solo l’ultimo colpetto per arrivare in cima ed eliminare il Barcellona. E per stabilizzarsi così nella top 16 del Continente, impresa non banale dal punto di vista tecnico, oltre che decisiva da quello economico. Oltre che l’entusiasmo da trasferire in campionato, da questa vittoria passa anche la possibilità di gestire con saggezza le prossime forze: la trasferta col Bayern cade 4 giorni prima di Juve-Inter", aggiunge il quotidiano.