Emergono ulteriori dettagli sull'inchiesta che ha portato oggi all'arresto di 19 ultras interisti e milanisti, nell'ambito di un'indagine sulla malavita all'interno delle curve. Lo si legge nell'ordinanza del gip di Milano Domenico Santoro. In particolar modo, si fa riferimento alla gestione dei biglietti per la finale di Champions League.

Per l'ultima finale di Champions dell'Inter, come emerge dagli atti, i capi curva Marco Ferdico, Andrea Beretta e Antonio Bellocco (ucciso da Beretta il 4 settembre), puntavano su "1500 biglietti da porre in vendita per la sola curva". Tuttavia, "la società nerazzurra aveva messo a disposizione", si legge ancora, "un quantitativo più esiguo di titoli d'ingresso, corrispondente a 800 biglietti". Pertanto, Ferdico, "consapevole che gli introiti che avrebbe potuto acquisire dall'evento sportivo sarebbero stati ingenti, non aveva esitato ad esternare forti pressioni sullo Slo (Supporter Liaison Officer, ndr) dell'Inter", Claudio Sala, su giornalisti, "su vecchi calciatori (Materazzi, Zanetti-dirigente Inter), sull'allenatore (Inzaghi) chiedendo la ratio della scelta societaria".