Sky – Torino-Inter, umore nero negli spogliatoi. Fa specie l’approccio iniziale

La squadra che aveva vinto ad Anfield e se l'era giocata alla pari col Liverpool non si è rivista contro i granata: un pari deludente per l'ambiente nerazzurro

"A fare specie è stato l'approccio iniziale - ha aggiunto l'inviato - perché ad l'Inter aveva dimostrato di potersela giocare con entusiasmo, ma quell'entusiasmo nella gara col Toro non si è visto. Non si è visto nulla di quella squadra. Non è andata bene la scelta su come sostituire Brozovic, ci si aspettava qualcosa di diverso a livello tattico. C'è una dipendenza dal croato. La prestazione di tanti giocatori non è stata positiva e aumenta il rammarico perché se questo è il risultato col Torino si poteva provare a giocarsi il tutto per tutto negli ultimi minuti di gara col Liverpool".