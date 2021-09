MD – Umtiti-Laporta: teso faccia a faccia. Il giocatore è scoppiato in lacrime…

Il difensore rimarrà al Barcellona dopo un teso faccia a faccia con il presidente

Samuel Umtiti rimarrà al Barcellona in questa stagione. Nonostante il club blaugrana volesse metterlo sul mercato, alla fine si è deciso di continuare per un'altra stagione dopo un faccia a faccia con Joan Laporta. È stato un incontro molto teso, ma in cui alla fine il calciatore ha raggiunto il suo obiettivo, che era quello di restare.