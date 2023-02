Under 17, termina in parità il derby tra Inter e Milan: 2-2 il risultato finale

Termina in parità il derby di Milano, categoria Under 17, tra Inter e Milan: 2-2 il risultato finale, con i nerazzurri due volte in vantaggio. I ragazzi di Polenghi mantengono il primo posto in classifica con 2 punti di vantaggio proprio sui cugini rossoneri. Inter avanti intorno al 10' del primo tempo con Lavelli, 10 minuti più tardi pareggia Tezzele su calcio di rigore. Nel finale della prima frazione di gioco Mosconi riporta i nerazzurri in vantaggio, ma nella ripresa Bonomi ristabilisce la parità.