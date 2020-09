Esordio stagionale da dimenticare per l’Under 17 dell’Inter: i ragazzi di Andrea Zanchetta perdono 0-2 contro il Cittadella al Centro di Formazione Suning. Decidono le reti di Badon al 34′ con un tiro da fuori area e di Reato al 49′, che sfrutta un passaggio in profondità e batte il portiere sul secondo palo.