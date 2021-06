Under 18, il regolamento della fase finale: l’Inter di Chivu già alle Final Four

I nerazzurri, primi in classifica con ancora una gara da giocare, scopriranno domenica l'avversario delle semifinali scudetto

Il Settore Giovanile Scolastico della FIGC ha diramato le informazioni relative alla fase finale dei campionato Under 18: le semifinali si disputeranno venerdì 25 giugno, una allo stadio "Dino Manuzzi" di Cesena e una al "Bruno Benelli" di Ravenna (orari ancora da definire), mentre la finale avrà luogo al "Manuzzi" di Cesena lunedì 28 giugno.

L'Inter di Cristian Chivu, attualmente prima in classifica con 2 punti di vantaggio sulla Roma, chiude la regular season domenica sul campo del Monza: i nerazzurri, già qualificati per le Final Four, attendono soltanto di conoscere la propria rivale nelle semifinali.