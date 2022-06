Under 18, Inter in campo domani contro la Fiorentina: chi vince va in semifinale

I nerazzurri di Andrea Zanchetta saranno di scena domani mattina a Firenze: in palio un posto nelle Final Four

Torna in campo la formazione Under 18 dell'Inter: i ragazzi di Andrea Zanchetta affrontano domani a Firenze la Fiorentina (calcio di inizio alle ore 11), gara valida per i playoff scudetto. Chi vince passa il turno, e in semifinale troverà il Bologna (l'altra semifinale sarà Roma-Spal).